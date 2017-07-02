Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове

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Саратов, 2 июля. Заслуженный артист России, заместитель директора Театра юного зрителя им. Киселева в Саратове, Илья Володарский скоропостижно скончался сегодня. Об этом сообщают местные СМИ.

Мужчине был 51 год. По предварительной информации, трагедия произошла после обеда, когда артист отправился на велопрогулку, в ходе которой ему и стало плохо. Тем не менее, точную причину смерти артиста предстоит выяснить врачам.

Володарский начал играть в ТЮЗе сразу по окончании института. За несколько десятилетий своей карьеры он сыграл множество ролей в популярных спектаклях, в том числе «Вишневом саде», «Сирано де Бержераке», «Много шума из ничего».

В 2006 году Володарский был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации».