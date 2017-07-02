Около 80 пожарных тушат недостроенный жилой комплекс в Лондоне

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Лондон, 2 июля. 80 сотрудников пожарно-спасательной службы британской столицы ведут борьбу с огнем в недостроенном жилом доме в восточной части Лондона. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

По данным спасателей, огонь возник на четвертом этаже здания. Судя по выложенным фотографиям, он перекинулся на крышу мансарды. На этот час возгорание удалось локализовать.

The #BowWharf fire is now under control but we will remain at the scene throughout the afternoon damping down. More https://t.co/ybgt0AoEnh pic.twitter.com/wJK5aYygp6 — London Fire Brigade (@LondonFire) July 2, 2017

Дом расположен в жилом квартале на Мейс-стрит, который еще находится на стадии строительства, то есть пока не заселен. Поэтому жертв возгорания удалось избежать.

Как сообщают местные СМИ, квартиры в комплексе Bow Wharf, окна которых выходят на Риджентс-канал, продавались дороже 1 млн фунтов стерлингов.