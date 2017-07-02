Сборная Португалии обыграла Мексику и завоевала «бронзу» Кубка конфедераций

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Москва, 2 июля. Сборная Португалии обыграла команду Мексики в матче за третьем место на Кубке конфедераций. Встреча проходила на столичном стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1.

На 16-й минуте нападающий сборной Португалии Андреа Силва имел великолепный шанс распечатать ворота Гильерме Очоа, но последний оказался в нужный момент в нужном месте. Обе команды много атаковали, но на перерыв ушли с нулевой ничьей.

Во втором тайме со знаком минус отличился защитник португальцев Луиш Нету, который забил мяч в свои ворота. Однако под занавес матча, в добавленное время, Пепе спас свою команду, сравняв счет в игре — 1:1. Отыграться мексиканцы не смогли.

В первом экстра-тайме Португалия все-таки смогла выйти вперед, реализовав пенальти, автором которого стал полузащитник Адриен Силва. Мексика рвалась вперед, но сравнять счет и довести матч до серии пенальти не смогла.

Ранее сообщалось, что матч за «бронзу» Кубка конфедераций Португалия — Мексика посетили 42 659 зрителей.

Напомним, главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения в полуфинальном матче против Чили решил не принимать участие в матче за третье место Кубка конфедераций и улетел в США, чтобы быть рядом со своими новорожденными малышами.