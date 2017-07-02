Сирия сегодня: Анкара готова к операции в Африне, Алеппо и Латакия получили 4 тонны гумпомощи от РФ

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Сирия, 2 июля. Около 20 тысяч турецких военнослужащих будут задействованы в спецоперации против курдов в регионе Африн. В течение суток российские военные передали мирным жителям Сирии четыре тонны гуманитарных грузов. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

К спецоперации готовы

Турецкие военнослужащие завершили подготовку к новой специальной операции в контролируемом силами самообороны сирийских курдов регионе Африн, что на северо-западе Сирии.

Сообщается, что в операции будет задействовано порядка 20 тысяч человек. Напомним, Анкара считает Силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, которая очень тесно связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

По заявлению турецких военнослужащих, первыми целями операции будут город Тель Рифат и авиабаза Минак, при этом наступление объединенных сил начнется из Аааза, Кель Джибрина и Мари в восточном направлении и из Идлиба — в западном. В настоящее время официальная Анкара проводит по этому поводу консультации с Москвой.

Россия помогает

В течение минувших суток российские военнослужащие провели на территории Сирийской арабской республики семь гуманитарных операций, во время которых передали местному населению около четырех тонн различных гуманитарных грузов.

«Шесть акций – в городе Алеппо, местному населению доставлено 2,6 тонны продовольственных наборов; одна акция – в провинции Латакия, местному населению выдано 1,3 тонны продовольственных наборов», — значится в документе, который был размещен на сайте Минобороны РФ.

Стоит отметить, что гуманитарную помощь получили 1214 человек. При этом медицинская помощь была оказана 201 местному жителю. В это же время ООН и другие международные организации продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии.

Кампания СМИ против Дамаска

В западных средствах массовой информации началась масштабная пропагандистская кампания против Дамаска. Его обвиняют в якобы применении химического оружия против мирного населения страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о «применении Дамаском химического оружия». Старт дан. Таких роликов будет все больше, они будут разными по качеству исполнения — и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная», — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне ряд оппозиционных Дамаску информационных интернет-порталов заявили, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. В свою очередь сирийские власти назвали эти сообщения сфабрикованными, так как они появляются всякий раз, когда сирийская армия и ее союзники проводят успешную наступательную операцию против террористов и радикальной оппозиции.

При этом офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что побывали в квартале Аль-Каббас и не подтверждают применение химоружия войсками Сирии. Армия Башара Асада на протяжении последних трех недель ведет наступление в Айн-эт-Терме, продолжая освобождать новые районы и продвигаясь вглубь восточной части Дамаска.

Жертв становится больше

Общее количество жертв сегодняшнего взрыва в столице Сирии — Дамаске возросло до 13, пострадали не менее 29 человек, сообщили сирийские власти. По другим данным, число жертв превысило 20 человек.

Напомним, ранее государственное телевидение Сирии сообщило о восьми погибших и 12 раненых. Террористы-смертники за рулем трех заминированных автомобилей планировали устроить взрывы в Дамаске, но двоих из них смогли остановить специалисты службы безопасности Сирии. Третий, оказавшись в окружении на площади Тахрир, успел подорваться, что привело к жертвам.