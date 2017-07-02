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Сирия сегодня: Анкара готова к операции в Африне, Алеппо и Латакия получили 4 тонны гумпомощи от РФ
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    Сирия сегодня: Анкара готова к операции в Африне, Алеппо и Латакия получили 4 тонны гумпомощи от РФ

    17:17  2 Июля 2017
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    Гумпомощь для сирийцев

    Сирия, 2 июля. Около 20 тысяч турецких военнослужащих будут задействованы в спецоперации против курдов в регионе Африн. В течение суток российские военные передали мирным жителям Сирии четыре тонны гуманитарных грузов. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    К спецоперации готовы

    Турецкие военнослужащие завершили подготовку к новой специальной операции в контролируемом силами самообороны сирийских курдов регионе Африн, что на северо-западе Сирии.

    Сообщается, что в операции будет задействовано порядка 20 тысяч человек. Напомним, Анкара считает Силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, которая очень тесно связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

    Армия Турции

    По заявлению турецких военнослужащих, первыми целями операции будут город Тель Рифат и авиабаза Минак, при этом наступление объединенных сил начнется из Аааза, Кель Джибрина и Мари в восточном направлении и из Идлиба — в западном. В настоящее время официальная Анкара проводит по этому поводу консультации с Москвой.

    Россия помогает

    В течение минувших суток российские военнослужащие провели на территории Сирийской арабской республики семь гуманитарных операций, во время которых передали местному населению около четырех тонн различных гуманитарных грузов.

    «Шесть акций – в городе Алеппо, местному населению доставлено 2,6 тонны продовольственных наборов; одна акция – в провинции Латакия, местному населению выдано 1,3 тонны продовольственных наборов», — значится в документе, который был размещен на сайте Минобороны РФ.

    Гуманитарка от российского Центра по примирению в Сирии

    Стоит отметить, что гуманитарную помощь получили 1214 человек. При этом медицинская помощь была оказана 201 местному жителю. В это же время ООН и другие международные организации продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии.

    Кампания СМИ против Дамаска

    В западных средствах массовой информации началась масштабная пропагандистская кампания против Дамаска. Его обвиняют в якобы применении химического оружия против мирного населения страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о «применении Дамаском химического оружия». Старт дан. Таких роликов будет все больше, они будут разными по качеству исполнения — и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная», — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

    Напомним, накануне ряд оппозиционных Дамаску информационных интернет-порталов заявили, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. В свою очередь сирийские власти назвали эти сообщения сфабрикованными, так как они появляются всякий раз, когда сирийская армия и ее союзники проводят успешную наступательную операцию против террористов и радикальной оппозиции.

    Сирия сегодня: Анкара готова к спецоперации в Африне, Москва передала сирийцам 4 тонны гумпомощи

    При этом офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что побывали в квартале Аль-Каббас и не подтверждают применение химоружия войсками Сирии. Армия Башара Асада на протяжении последних трех недель ведет наступление в Айн-эт-Терме, продолжая освобождать новые районы и продвигаясь вглубь восточной части Дамаска.

    Жертв становится больше

    Общее количество жертв сегодняшнего взрыва в столице Сирии — Дамаске возросло до 13, пострадали не менее 29 человек, сообщили сирийские власти. По другим данным, число жертв превысило 20 человек.

    Самоподрыв смертника в Дамаске

    Напомним, ранее государственное телевидение Сирии сообщило о восьми погибших и 12 раненых. Террористы-смертники за рулем трех заминированных автомобилей планировали устроить взрывы в Дамаске, но двоих из них смогли остановить специалисты службы безопасности Сирии. Третий, оказавшись в окружении на площади Тахрир, успел подорваться, что привело к жертвам.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сирия #дамаск #москва #саа #сса
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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