ДТП в Татарстане: водитель грузовика дает показания следствию

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Казань, 2 июля. МВД Татарстана сообщает о задержании водителя грузовика, попавшего в смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса у Заинска. Он уже дает показания следователям, которые устанавливают обстоятельства произошедшей на трассе трагедии.

Два водителя автобуса пока находятся в больнице после произошедшего, вопрос об их задержании будет решаться позже.

Напомним, минувшей ночью при столкновении грузовика и автобуса погибли 14 человек, среди которых двое детей. Сегодня, 2 июля, в республике объявлен день траура.