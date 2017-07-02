Ирак: боевики ИГИЛ убили имама, сообщившего о гибели аль-Багдади
Багдад, 2 июля. Боевики «Исламского государства»* убили в Ираке своего имама, который в проповеди упомянул о возможной гибели лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади.
Инцидент произошел в населенном пункте Таль-Афар. Согласно предварительным данным, речь идет об имаме Абу Катибехе. Боевики также ввели спецнаказание (50 ударов плетью) за высказывания о смерти аль-Багдади.
Напомним, ранее генерал ВС Ирана Мохаммад Реза Захеди указал на то, что существуют серьезные доказательства гибели главаря «Исламского государства» (запрещено в РФ).
* Организация запрещена на территории РФ.