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Дейр эз-Зор, 2 июля. Боевики ИГ* (террористическая группировка запрещена в РФ) обстреляли сирийский Дейр эз-Зор, есть жертвы. Об этом сообщило агентство САНА.

По данным агентства, два мирных жителя погибли, еще четверо пострадали сегодня из-за ракетного обстрела боевиками экстремистcкой группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) жилого квартала в Дейр эз-Зоре.

Другие подробности произошедшего уточняются.

Напомним, осада Дейр эз-Зора, в котором проживают примерно 200 тыс. жителей, продолжается с 2014 года.

* Организация запрещена на территории РФ.