Олимпийский чемпион Захаров объяснил переход из шорт-трека в конькобежный спорт

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Москва, 2 июля. Российский конькобежец Руслан Захаров рассказал о переходе из шорт-трека, а также о том, что его побудило поменять вид спорта.

По словам российского спортсмена, эта идея пришла к нему давно. По результатам минувшего сезона его перевели в резерв сборной команды по шорт-треку, именно тогда он понял, что наступило время перемен.

Кроме того, по словам Захарова, это решение он принял самостоятельно.

«Когда я его принял, связался с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым, и мы все обсудили. Он не вмешивается в тренировочный процесс сборных, поэтому, получив его поддержку, я начал консультации с тренерами команд Константином Полтавцом и Виктором Сивковым», — цитирует 30-летнего спортсмена газета «Известия».

Ранее олимпийский чемпион сочинских Игр Захаров рассказал, когда повесит на гвоздь коньки.