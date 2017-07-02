Стало известно число погибших и пострадавших при взрыве газопровода в Китае

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Пекин, 2 июля. Серия взрывов на газопроводе в Китае унесла жизни по меньшей мере восьми человек, не менее 35 пострадали. Об этом сообщает «Синьхуа».

Два взрыва произошли сегодня утром, около 10.44 по местному времени (05.44 мск), на газопроводе в уезде Цинлун провинции Гуйчжоу. После взрывов возник сильный пожар — пламя поднималось на несколько метров вверх.

Как стало известно, жертвами взрыва стали, по меньшей мере, восемь человек; еще 35 пострадали.

Причины трагедии до сих пор не установлены.