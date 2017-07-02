«Великий поход-5» не состоялся: пуск китайской ракеты прошел неудачно

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Пекин, 2 июля. Старт ракеты «Великий поход-5» («Чанчжэн-5») — гордости китайских разработчиков — прошел неудачно. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на свои источники. Что стало тому причиной, издание не уточняет.

Добавим, что «Великий поход-5» на сегодняшний день является самой мощной ракетой-носителем в Китае, способной поднять до 25 т груза. Она должна была вывести на орбиту спутник «Шицзянь-18».

Накануне пуска на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань, откуда должны были произвести запуск, говорили, что условия погоды благоприятствуют старту.