Неизвестный «заминировал» шесть станций в киевском метро

В Избранное

Киев, 2 июля. Правоохранительные органы в украинской столице закрыли ряд станций метрополитена по причине анонимных сообщений о минировании. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу киевского метро.

На место прибыли экстренные службы, в том числе взрывотехники и кинологи с собаками.

По данным пресс-службы, поступают анонимные звонки о минировании станций метрополитена. Сейчас проверили станции метро «Оболонь» и «Минская». Закрыты для входа и выхода пассажиров станции «Майдан Независимости» и «Льва Толстого», следует из сообщения.

До этого проверку прошли станции «Золотые ворота» и «Театральная».

Напомним, 27 июня этого года в центре Киева взорвался автомобиль, в результате взрыва погиб сотрудник разведки военного ведомства Украины.