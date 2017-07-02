Около 250 российских туристов застряли в аэропорту Бургаса

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Москва, 2 июля. Около 250 российских туристов не могут покинуть Болгарию из-за проблем с рейсами авиакомпании Bulgaria air. Об этом журналистам сообщил генеральный консул Российской Федерации в Варне Сергей Лукьянчук.

Как передает издание «Ридус», в аэропорту города Бургас задержаны шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Однако российские дипломаты надеются на то, что ситуация будет урегулирована в ближайшие несколько дней, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что Росавиация планирует ужесточить правила чартерных перевозок.