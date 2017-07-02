Полиция задержала водителей автобуса и грузовика, попавших в ДТП в Татарстане

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Казань, 2 июня. Водители автобуса и грузовика, попавших в страшное ДТП в Татарстане, задержаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, минувшей ночью недалеко от Заинска столкнулись автобус «Неоплан», который ехал их Самары в Ижевск, и грузовик MAN, двигавшийся на жесткой сцепке с КамАЗом. От столкновения погибли 14 человек, среди них двое детей. 12 пострадавших были госпитализированы в ближайшие клиники.

Правоохранительные органы ведут расследование причин случившегося и устанавливают степень вины участников ДТП, ведется допрос свидетелей и водителей, уточнили в полиции.