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Сирия: боевики «ан-Нусры» готовят провокацию с применением зарина в Идлибе
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Сирия: Асад должен проявить волю, чтобы удержать территории, освобожденные при помощи ВКС РФ
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    Сирия: Асад должен проявить волю, чтобы удержать территории, освобожденные при помощи ВКС РФ

    18:18  2 Июля 2017
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    Башар Асад

    В последние недели Сирийской арабской армии (САА) и союзным войскам, поддерживаемым российскими ВКС, удалось достичь значительных военных успехов сразу на нескольких направлениях. Так, правительственные подразделения, Национальные силы обороны (NDF), «Хезболла» и иранское ополчение зачистили от террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) обширные территории на юго-западе провинции Ракка, взяв под свой контроль богатые нефтегазовыми ресурсами районы. Кроме того, союзные войска выбили боевиков с равнины у города Ханассер, тем самым полностью освободив провинцию Алеппо от ИГ*.

    Однако правительство САР по-прежнему имеет ряд серьезных проблем, которые ставят под угрозу сохранение под контролем Башара Асада освобожденных территорий. О последних успехах и об актуальных проблемах сирийской армии — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

    Карта военных действий в Сирии

    Прежде всего, говоря о последних военных достижениях САА, важно отметить ключевую роль союзников официального Дамаска. Независимый журналист, аналитик и политолог Александр Асафов в интервью для ФАН подчеркивает, что без поддержки стран-союзниц, и прежде всего — России, Башару Асаду не удалось бы достичь успеха в борьбе как с «Исламским государством»*, так и с боевиками так называемой вооруженной оппозиции.

    «Стоит абсолютно четко понимать, что без союзников у сирийской армии не было бы шансов. И внутренняя обстановка в САР, и внешнеполитический фактор давления — все это однозначно приговаривало и Асада, и его войска к поражению. Безусловно, без поддержки союзников никаких успехов бы не было. Все последние достижения — это во многом, конечно, заслуга российских ВКС, а также России как гуманитарной компоненты».

    ВКС РФ

    Тем не менее говорить о стабилизации ситуации в регионе пока слишком рано. Для того, чтобы сохранить за собой освобожденные районы, а также продолжить развивать преимущество в боях с ИГИЛ* и на других направлениях, сирийской армии необходимо собрать всю свою волю и решимость в кулак и провести ряд решающих операций против «Исламского государства», считает военный эксперт. По его мнению, перед Башаром Асадом на повестке дня стоит ряд принципиальных вопросов, которые необходимо решать.

    Так, угроза со стороны ИГ все еще сильна в районе города Акербат на востоке провинции Хама, где контингент террористического формирования продолжает неуклонно расти. Как сообщалось ранее, в районе Пальмиры погиб генерал САА, генерал спецподразделения «Тигры» Абдулла Салех ранен, его водитель убит в результате запуска ракеты ИГ по его автомобилю на трассе Итрия-Ракка. 

    «Сирийской армии необходимо закрепиться на достигнутых рубежах и наконец нанести удар по Акербату, которого все так ждут. Буквально вчера были данные, что туда просачиваются выдавленные из других регионов террористы. Несмотря на удар «Калибрами» российского ВМФ, ситуация в районе остается сложной. Передышка армии САР дает боевикам шанс собраться, скоординироваться и передислоцироваться. Соответственно, нужно прекращать это — Асаду необходимо наконец начать развивать наступление».

    Карта военных действий в районе города Акербат

    Кроме того, положение Башара Асада нельзя считать устойчивым еще и потому, что международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, продолжает оказывать давление на правительство республики в медийном пространстве. 

    «Коалиция в лице США готовится к усилению своих позиций и поддерживаемых ею участников сирийского конфликта. Буквально на днях говорили о том, что планируется провокация по поводу якобы применения химического оружия. И уже сегодня с утра на антиасадовских лентах начали появляться вбросы, подтверждающие, что якобы действительно была атака и что будто бы десятки людей пострадали. То есть мы видим отработку в медиа-среде, что всегда предшествует удару. Таким образом, давление со стороны коалиции сейчас будет колоссальным».

    Также нельзя не учитывать того обстоятельства, что на севере республики в провинции Алеппо военные действия активизировала также турецкая сторона, которая фактически запустила полномасштабное наступление на позиции курдских формирований в районе города Африн. При этом Анкару активно поддерживают боевики-оппозиционеры «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА). В рамках данной кампании Турция может захватить ключевые города, которые сейчас находятся под контролем курдов.

    «Нельзя сбрасывать со счетов Турцию, которая на другом фронте фактически начала новую антикурдскую операцию. Конечно, Анкара ее так не называет, она говорит, что это — «Щит Евфрата 2». Турция, в частности, среди своих далеких целей ставит взятие под контроль Ракки и Манбиджа. Все это конечно не играет на руку Асаду».

    Турецкая армия активизировала действия на севере республики

    При этом, нельзя исключать фактор спящих «котлов» вооруженной оппозиции. Боевики в любой момент могут начать наступление в Хомсе и Хаме, активизировать деятельность со стороны Идлиба. Таким образом, обстановка в Сирии, несмотря на серию успешных операций, остается крайне сложной. Для того, чтобы не потерять территории, освобожденные благодаря поддержке России, Асаду необходимо наконец самому проявить твердость и решимость.

    «Сейчас Сирии нужно максимально проявить военную и политическую волю. Времени расслабляться нет. В противном случае, учитывая фактор американских провокаций и обозначенный турецкий вектор, можно заключить, что все последние успехи могут быть сведены на нет в течение примерно одной недели».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сша #сирия #иг #вкс рф #башар асад #курды #ракка #акербат
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    13128

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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