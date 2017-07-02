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Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове
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Опубликованы первые изображения нового кроссовера Volvo ХС40
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    Опубликованы первые изображения нового кроссовера Volvo ХС40

    15:28  2 Июля 2017
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    Опубликованы первые изображения нового кроссовера Volvo ХС40

    Стокгольм, 2 июля. Осенью текущего года шведская компания собирается представить широкой публике свою новинку — кроссовер Volvo ХС40.

    Его изображения уже гуляют на просторах Интернета. Эксперты пророчат кроссоверу большое будущее, предполагая, что он станет бестселлером бренда. Считается, что он встанет в один ряд с Audi Q3 и BMW X1.

    Кроссовер ХС40 от Volvo получит кожаную обивку, высококлассную мультимедийную систему и просторный салон. Предполагается, что впервые новинку можно будет увидеть на Франкфуртском автосалоне.

    Автор: Кира Мирова
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    10338

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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