Опубликованы первые изображения нового кроссовера Volvo ХС40

В Избранное

Стокгольм, 2 июля. Осенью текущего года шведская компания собирается представить широкой публике свою новинку — кроссовер Volvo ХС40.

Его изображения уже гуляют на просторах Интернета. Эксперты пророчат кроссоверу большое будущее, предполагая, что он станет бестселлером бренда. Считается, что он встанет в один ряд с Audi Q3 и BMW X1.

Кроссовер ХС40 от Volvo получит кожаную обивку, высококлассную мультимедийную систему и просторный салон. Предполагается, что впервые новинку можно будет увидеть на Франкфуртском автосалоне.