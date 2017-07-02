Путин утвердил прогнозный уровень инфляции в 3,8% в 2017 году

В Избранное

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону о федеральном бюджете текущего года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поправки призваны понизить дефицит бюджета на 829 миллиардов рублей и затрагивают разные аспекты экономической деятельности государства. В частности, предполагается выделение дополнительной финансовой поддержки некоторым отраслям экономики, докапитализация крупных банков и т.д.

Документ предусматривает изменение некоторых прогнозных значений. Так, ожидаемая среднегодовая цена на нефть повышена с 40 долларов за баррель до 45,6 долларов за баррель. Кроме того, закон устанавливает прогнозный уровень инфляции на уровне 3,8% вместо 4%, предусмотренных в прошлой редакции документа.