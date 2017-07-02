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Путин утвердил прогнозный уровень инфляции в 3,8% в 2017 году
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    Путин утвердил прогнозный уровень инфляции в 3,8% в 2017 году

    18:00  2 Июля 2017
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    Путин утвердил прогнозный уровень инфляции в 3,8% в 2017 году

    Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону о федеральном бюджете текущего года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. 

    Поправки призваны понизить дефицит бюджета на 829 миллиардов рублей и затрагивают разные аспекты экономической деятельности государства. В частности, предполагается выделение дополнительной финансовой поддержки некоторым отраслям экономики, докапитализация крупных банков и т.д.  

    Документ предусматривает изменение некоторых прогнозных значений. Так, ожидаемая среднегодовая цена на нефть повышена с 40 долларов за баррель до 45,6 долларов за баррель. Кроме того, закон устанавливает прогнозный уровень инфляции на уровне 3,8% вместо 4%, предусмотренных в прошлой редакции документа. 

    Автор: Владимир Багров
    #путин #бюджет #поправки #дефицит
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    13128

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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