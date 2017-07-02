Автомобиль Nissan врезался в дерево на Ставрополье, пять человек погибли
Ставрополь, 2 июля. Водитель и четыре пассажира автомобиля Nissan погибли в ДТП в ставропольском городе Новоалександровске. Причины аварии на данный момент неясны.
«Около 14.00 по московскому времени в городе Новоалександровске водитель Nissan по предварительным данным превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. От удара автомобиль отбросило на стоящий на обочине «ВАЗ-2104», — сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.
В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.