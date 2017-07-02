Путин утвердил меры по сокращению дефицита федерального бюджета в 2017 году

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Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Внесенные поправки позволят сократить дефицит бюджета с 3,2% до 2,1% ВВП.

Поправки предусматривают ряд мер, в числе которых выделение дополнительной поддержки агропромышленному комплексу — на эти цели предполагается затратить 10 млрд рублей. Также предлагается провести докапитализацию Россельхозбанка на 25 млрд рублей.

Документ предусматривает внесение суммы в 5,3 млрд рублей в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании. Это делается для пополнения авиапарка российских авиакомпаний.

Также предполагается принять в казну приобретенные (принадлежащие) АСВ акции банка «Российский капитал». Они подлежат передаче АИЖК. Передача будет осуществляться посредством уменьшения внесенных ранее имущественных взносов РФ на 92 миллиарда рублей — именно такова балансовая стоимость акций.