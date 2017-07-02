В СК уточнили возраст погибших в ДТП в Татарстане детей

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Казань, 2 июля. Погибшим в результате аварии в Татарстане детям было один год и 14 лет. Об этом журналистам сообщила помощник главы республиканского управления СК Российской Федерации Эльвира Газизова.

«Предположительно, одному ребенку год, второму — 14», — цитирует ее слова РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что дорожно-транспортное происшествие в районе Заинска унесло жизни 14 человек. Еще 10 пострадавших были госпитализированы.

По факту аварии правоохранительные органы возбудили уголовные дела.