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Сирия, 2 июля. Союзники САА планируют одновременно продвигаться к Дейр эз-Зору и к городу Абу-Кемаль из провинции Хомс. САА теряет военную технику в Даръа и Дейр эз-Зоре. ИГ* лишилось двух кварталов в Западном Мосуле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по опорным пунктам ИГ в районе города Акербат на востоке провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в направлении Ас-Сухны к востоку от Пальмиры в провинции Хомс; потеряли вертолет в Дейр эз-Зоре; лишились бульдозера в Даръа.

«Ахрар Аш-Шам»: открыла огонь по позициям «Джейш Халид ибн Аль-Валид» близ населенного пункта Сахм Аль-Джаулян на юго-востоке провинции Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло кварталы квартала Макауи и Аль-Шафаа в Западном Мосуле.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила бульдозер САА в провинции Даръа; открыла огонь по опорным пунктам САА близ авиабазы «Халхала» в провинции Эс-Сувейда.

Международная коалиция: провела бомбардировки в городах Аль-Маядин и Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора; интенсифицировала удары в Ракке.

Провинция Хомс

Проасадовские отряды шиитского ополчения продолжают освободительную операцию в районе станции «T-2». Командование проправительственных подразделений планирует одновременно выдвинуть в наступление две штурмовые группы. Первую — в сторону Дейр эз-Зора, вторую — к пограничному городу Абу-Кемаль. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News.

Тем временем ожесточенные столкновения между подразделениями союзников сирийской армии и боевиками «Исламского государства» к востоку от Пальмиры продолжаются. 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс» планомерно продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает военный источник в Twitter (SaladinAlDronni), новостной портал «Исламского государства» «Аль-Амак» утверждает, что недалеко от здания больницы Аль-Асад на востоке административного центра провинции террористы сбили вертолет Сирийской арабской армии (САА). Официального подтверждения данные сведения пока не получили.

Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, коалиционная авиация вновь проводит бомбардировки укрепленных пунктов боевиков ИГ в городах Аль-Маядин и Абу-Кемаль, расположенных к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Сообщается, что в результате беспорядочных авиаударов ВВС коалиции были уничтожены несколько радикалов ИГ, также погибли мирные граждане.

Провинция Даръа

Бои между подразделениями ливанской организации «Хезболла» и боевиками Сирийской свободной армии (ССА) разворачиваются в районе населенного пункта Аль-Ляджат, передает информационное агентство SOHR. Оппозиционный Twitter-канал (AllyOfTruth) сообщает, что в ходе противостояния был уничтожен бульдозер САА.

Военные вертолеты правительственных сил сбросили взрывоопасные бочки на укрепрайоны радикалов на окраине района Даръа Аль-Балад. ВВС Сирии также проводят бомбардировки укреплений «свободной армии» вблизи городов Даэль и Ибта к северу от столицы региона.

В свою очередь исламисты ССА, базирующиеся на востоке провинции, открыли огонь по опорным пунктам правительственных войск из РСЗО «Град» недалеко от военной авиабазы «Халхала», расположенной на севере провинции Эс-Сувейда. В результате обстрела были ликвидированы танк и пулеметная установка Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает военный источник в Twitter (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции.

Продолжаются столкновения на юго-западе провинции. Боевики группировки вооруженной оппозиции «Ахрар Аш-Шам» ведут бои с террористами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид». По данным новостного портала SOHR, исламисты открыли огонь по позициям радикалов ИГ близ населенного пункта Сахм Аль-Джаулян.

Провинция Ракка

Противостояние между «Исламским государством»* и «демократической армией» в восточной части столицы провинции продолжается. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). Напомним, накануне курдским формированиям пришлось сдать свои позиции в районе Аль-Синаа, тем не менее во второй половине дня часть квартала была возвращена.

Битва за Ракку, начавшаяся в июне месяце, унесла жизни 74 военнослужащих Сирийских демократических сил**** (SDF), сообщает агентство новостей «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству». Известно, что главную роль при этом сыграли снайперы ИГ.

В результате авиаударов ВВС международной коалиции и артобстрелов Сирийской демократической армии (SDF) пятеро мирных жителей, в основном пожилые люди и дети, были убиты, десятки гражданских лиц получили ранения, передает военный источник в соцсети Twitter (MOAZALSHAMY).

Провинция Хама

Накануне началось крупномасштабное наступление сирийской армии и ее союзников в направлении ключевого города Акербат, находящегося под контролем террористов «Исламского государства», на востоке провинции. Отрядам «Соколы пустыни» ранее удалось отбить у террористов ИГ несколько опорных пунктов к востоку от города Саламия. Прикрытие с воздуха им обеспечивали российские военные самолеты, передает новостной портал Al Masdar News.

Кроме того, как сообщает агентство новостей SOHR, столкновения отмечаются вблизи города Итрия в восточной части региона. Двумя днями ранее спецотряд «Тигры», продвигаясь от Итрии, соединились с подразделениями Национальных сил обороны****** (NDF) на шоссе Итрия — Ресафа в Алеппо. В данный момент продолжается зачистка территорий от оставшихся в восточной Хаме и Алеппо боевиков «Исламского государства».

Ирак

Иракское командование сообщило о полном освобождении квартала Макауи в западной части Мосула, военнослужащие иракской армии подняли флаги Ирака над зданиями в квартале, передает военный источник в сети Twitter (iraqi_day). В ходе противостояния было ликвидировано множество террористов и освобождены более пятисот мирных жителей. Кроме того, правительственные силы повторно освободили район Аль-Шафаа.

Иракские вооруженные силы также обнаружили группу пожилых людей, удерживаемых террористами «Исламского государства» в заложниках на протяжении 75 дней. Состояние людей критическое, многие умерли от истощения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)