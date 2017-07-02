Путин подписал сокращающие дефицит поправки в бюджет на 2017 год

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Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о федеральном бюджете на текущий год. Поправки позволят сократить дефицит бюджета более чем на 1%. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поправки в закон о федеральном бюджете были приняты Госдумой 21 июня, в спустя неделю получили одобрение Совфеда.

В соответствии с законом дефицит снизится с планируемых 3,2% ВВП до 2,1% ВВП. Ожидается, что расходы бюджета увеличатся на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Таким образом, дефицит снизится на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.