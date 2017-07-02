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Экономика
Путин подписал сокращающие дефицит поправки в бюджет на 2017 год
Экономика
Путин подписал сокращающие дефицит поправки в бюджет на 2017 год
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    Путин подписал сокращающие дефицит поправки в бюджет на 2017 год

    15:18  2 Июля 2017
    56

    Путин подписал сокращающие дефицит поправки в бюджет на 2017 год

    Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о федеральном бюджете на текущий год. Поправки позволят сократить дефицит бюджета более чем на 1%. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Поправки в закон о федеральном бюджете были приняты Госдумой 21 июня, в спустя неделю получили одобрение Совфеда. 

    В соответствии с законом дефицит снизится с планируемых 3,2% ВВП до 2,1% ВВП. Ожидается, что расходы бюджета увеличатся на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Таким образом, дефицит снизится на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.

    Автор: Владимир Багров
    #путин #бюджет #закон
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    8095

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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