Мутко прокомментировал победу Поветкина над Руденко

В Избранное

Москва, 2 июля. Российский тяжеловес Александр Поветкин смог справиться со стрессом и давлением в поединке с украинским боксером Андреем Руденко. Об этом сегодня заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По словам Мутко, он, естественно, смотрел бой Поветкина, и добавил, что Русский витязь справился со стрессом и давлением.

«Мы привыкли, что Саша всегда выступает ярко, нокауты, однако он вышел из соревновательного ритма, поэтому бой получился непростой», — отметил он.

Однако победа Поветкину досталась абсолютно заслуженно, заявил Мутко.

«Поветкин молодец, справился, мы его поздравляем», — передает слова вице-премьера России «Р-Спорт».

Напомним, в минувшую субботу в российской столице 37-летний Поветкин единогласным решением судей победил украинца и стал обладателем титулов WBO International и WBA Inter-Continental.