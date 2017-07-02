Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове
Спорт
Мутко прокомментировал победу Поветкина над Руденко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мутко прокомментировал победу Поветкина над Руденко

    15:24  2 Июля 2017
    69

    Поветкин

    Москва, 2 июля. Российский тяжеловес Александр Поветкин смог справиться со стрессом и давлением в поединке с украинским боксером Андреем Руденко. Об этом сегодня заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    По словам Мутко, он, естественно, смотрел бой Поветкина, и добавил, что Русский витязь справился со стрессом и давлением.

    «Мы привыкли, что Саша всегда выступает ярко, нокауты, однако он вышел из соревновательного ритма, поэтому бой получился непростой», — отметил он. 

    Однако победа Поветкину досталась абсолютно заслуженно, заявил Мутко. 

    Поветкин

    «Поветкин молодец, справился, мы его поздравляем», — передает слова вице-премьера России «Р-Спорт».

    Напомним, в минувшую субботу в российской столице 37-летний Поветкин единогласным решением судей победил украинца и стал обладателем титулов WBO International и WBA Inter-Continental. 

     

    Автор: Дана Балан
    #бокс #мутко #бой #поветкин #руденко
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    10473

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове

        16:41 2 Июля 2017 101
        Читать
        16:20
        Сегодня

        Стало известно число погибших и пострадавших при взрыве газопровода в Китае
        16:17
        Сегодня

        Около 250 российских туристов застряли в аэропорту Бургаса
        15:53
        Сегодня

        «Великий поход-5» не состоялся: пуск китайской ракеты прошел неудачно
        15:06
        Сегодня

        Автомобиль въехал в толпу подростков в Лондоне, есть жертвы
        14:55
        Сегодня

        Число жертв взрыва террориста-смертника в Дамаске возросло до 21 человека

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1570

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1666

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8769

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2779

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2259
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган провел переговоры с Шойгу в Стамбуле

        Эрдоган провел переговоры с Шойгу в Стамбуле

        16:11   2 Июля 2017
        89
        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        11:35   2 Июля 2017
        183
        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        10:42   2 Июля 2017
        221
        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        8:48   2 Июля 2017
        892