Автомобиль въехал в толпу подростков в Лондоне, есть жертвы

В Избранное

Лондон, 2 июня. 16-летняя девушка погибла, еще шестеро подростков получили травмы различной степени тяжести в результате наезда автомобиля. Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла на юге британской столицы.

По словам очевидцев, машина, это была красная Audi A3, на большой скорости буквально въехала в толпу пешеходов. Они утверждают, что это было сделано не специально, водитель потерял управление.

За рулем находился мужчина, от удара он получил травму головы. Виновник скрылся с места ДТП, его сейчас разыскивает лондонская полиция.