Донбасс: ВСУ выпустили по ЛНР почти 50 мин и снарядов

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Луганск, 2 июля. ВСУ за прошедшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ЛНР 47 боеприпасов различных типов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По словам представителя луганского оборонного ведомства, ситуация на линии соприкосновения не претерпела существенных изменений и остается напряженной. За минувшие сутки ВСУ трижды обстреляли прифронтовые территории — в частности, под огонь попали населенные пункты Фрунзе, Сокольники и Первомайск.

При обстрелах украинские военные использовали различные виды вооружения, в том числе запрещенные минскими соглашениями.

«Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибром 120 и 82 мм, БМП, АГС и стрелковое оружие», — уточнил Марочко.

В общей сложности по территории республики было выпущено 47 снарядов и мин.