Госдума хочет увеличить порог задолженности для автомобилистов до 30 тысяч рублей

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Москва, 4 июля. Поправки, которые предусматривают увеличение порога задолженности для ограничения права вождения, предлагает внести первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его мнению, порог задолженности необходимо увеличить до 30 тысяч рублей.

«Административный штраф — надо было, конечно, планку поднять. Мы об этом говорили, когда принимали закон об исполнительном производстве. То есть также сделать 30 тысяч, ограничивая специальные права, право на управление любым видом транспорта», — считает депутат.

По его словам, поправки будут внесены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, сообщает RT.