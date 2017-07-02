При извержении вулкана в Индонезии пострадала группа туристов

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Джакарта, 2 июля. 10 туристов пострадали во время извержения вулкана в Индонезии. Об этом сообщили в воскресенье местные СМИ.

Инцидент произошел в провинции Центральная Ява. Согласно предварительной информации, группа туристов находилась в 15 метрах от места выброса лавы, пепла и грязи. В результате было принято решение об эвакуации местного населения и туристов.

Eruzione vulcano in Indonesia, 10 feriti https://t.co/2HjkhmTXyk — Media (@mediafinancial) July 2, 2017

Напомним, в середине июня стало известно о том, что вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла.