При извержении вулкана в Индонезии пострадала группа туристов
Джакарта, 2 июля. 10 туристов пострадали во время извержения вулкана в Индонезии. Об этом сообщили в воскресенье местные СМИ.
Инцидент произошел в провинции Центральная Ява. Согласно предварительной информации, группа туристов находилась в 15 метрах от места выброса лавы, пепла и грязи. В результате было принято решение об эвакуации местного населения и туристов.
Напомним, в середине июня стало известно о том, что вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла.