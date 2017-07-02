Названы пять лучших семиместных автомобилей в России

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Москва, 2 июля. В опубликованный российскими автомобильными изданиями рейтинг вошли пять самых комфортных и высококачественных автомобилей повышенной вместимости. Лидером в списке стал семиместный немецкий внедорожник Audi Q7.

Q7 возглавил список семиместных моделей благодаря своей вместимости и комфорту для пассажиров — задние пассажирские места в немецком автомобиле предоставляют практически тот же объем пространства, что и передние.

Далее в составленном Daily Motor топ-5 оказались семиместная Skoda Kodiak повышенной комфортности и Land Rover Discovery Sport, обладающий впечатляющим дизайном и высокой практичность.

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли, соответственно, мощнейшая модель Volvo XC90 и отечественная LADA Largus.