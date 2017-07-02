СК уточнило число людей, находившихся в автобусе в момент ДТП в Татарстане

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Казань, 2 июля. В автобусе, который сегодня утром столкнулся с фурой в Татарстане, по последним данным, было 29 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на премьера республики Алексей Песошина.

О крупном ДТП вблизи Заинска стало известно в 00.40 (мск) в воскресенье. Сначала ГУМЧС РФ по Татарстану сообщало, что в автобусе находились 28 человек.

Напомним, в результате столкновения в автобусе произошло возгорание. По данным регионального министерства здравоохранения, погибли 14 человек, в том числе двое детей.

Согласно данным пресс-службы, из остающихся в медицинских учреждениях 10 пострадавших пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оценивают состояние еще пятерых человек как тяжелое.

Ранее стало известно, что опознание тел погибших в автокатастрофе будет проводиться в столице Татарстана.