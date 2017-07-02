Террористы ИГИЛ обезглавили 10 боевиков «Талибана» в Афганистане

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Кабул, 2 июля. Террористы, связанные с запрещенной в России международной группировкой «Исламское государство»* в Афганистане совершили публичную казнь 10 боевиков исламского движения «Талибан» (запрещено в России). По данным Xinhua, инцидент произошел в расположенной на границе с Узбекистаном афганской провинции Джаудзан.

Как стало известно, на протяжении нескольких дней шли интенсивные бои между террористами ИГ* и боевиками «Талибана» в различных частях джаудзанского уезда Дарзаб. В итоге террористам ИГ удалось захватить деревню Акбалак. Взятых в плен десятерых боевиков «Талибана» незамедлительно казнили путем обезглавливания.

На данный момент ни ИГИЛ*, ни «Талибан» никак не прокомментировали данный случай, сообщает ANI News.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительственные силы в Афганистане выбили ИГ из бывшего горного убежища Усамы бен Ладена Тора-Бора.

* Организация запрещена на территории РФ.