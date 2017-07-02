Число жертв взрыва террориста-смертника в Дамаске возросло до 21 человека

В Избранное

Дамаск, 2 июля. Число жертв взрыва, устроенного террористом-смертником в Дамаске, возросло до 21 человека. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным сирийского центра, число жертв теракта достигло 21 человека.

Как сообщает сирийское государственное телевидение, службы безопасности Сирии помогли избежать большего числа жертв: целью террористов были большие скопления людей, которые спешили на работу в первый день после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

Пока ответственность за атаку не взяла на себя ни одна террористическая группировка. Однако власти Дамаска, предполагают, что это дело рук ИГ* или «Тахрир аш-Шам» (обе организации запрещены в России).

* Организация запрещена на территории РФ.