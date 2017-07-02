Граната взорвалась во дворе дома родителей ликвидированного бандита в Ингушетии

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Магас, 2 июля. Минувшей ночью во двор частного дома в Малгобеке, где проживают родители бандита, который был ликвидирован во время нападения на КПП в мае, неизвестный забросил гранату.

Во время взрыва никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительный органы.

Расследование произошедшего продолжается, по одной из версии, гранату мог забросить кто-то из родственников тех, кто пострадал от рук членов банды, в которую входил сын владельцев дома.

Напомним, участник бандформирования, 29-летний житель ингушского города Малгобек Магомед Бекбузаров 12 мая был среди нападавших на контрольно-заградительный пост МО МВД России «Малгобекский».