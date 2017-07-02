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Какой флот, такой и юбилей. Андрей Союстов о двадцатипятилетии ВМСУ
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    Какой флот, такой и юбилей. Андрей Союстов о двадцатипятилетии ВМСУ

    16:52  2 Июля 2017
    972

    Корабль ВМС Украины

    Пока в Санкт-Петербурге продолжается восьмой Международный военно-морской салон, в Одессе и Очакове, словно в ответ на российское мероприятие, стартовало празднование Дня флота Украины.

    Не удержимся и приведем дословную цитату из праздничного адреса:

    Украинский флот — морские наши волки,

    Поздравляем Вас от всей нашей души.

    Вы на кораблях, на лайнерах, подлодках,

    Охраняете покой в морской тиши!

    В честь масштабных учений

    История национального профессионального праздника — Дня ВМСУ, равно как и текущий формат его празднования, удивительно точно отражают сущность такого оксюморона, как военно-морские силы Украины.

    Начнем с истории праздника. Полностью поглощенное в первой половине 90-х процессом создания своих ВМСУ путем «отжатия» и «дерибана» материальной части Краснознаменного Черноморского флота украинское военно-морское командование продолжительное время не задумывалось о необходимости введения статусного праздника для своих военных моряков. В силу чего те по старой дружбе устраивали празднества вместе со своими российскими коллегами сначала 24 июля (День военно-морского флота СССР), а позже — в последнее воскресенье июля (День ВМФ, установленный Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 2006 года).

    День ВМС Украины

    Вообще-то у украинских моряков свой праздник имелся еще с 29 июня 1993 года, когда, согласно указу первого президента Украины Леонида Кравчука, был учрежден День работников морского и речного флота. Но статусным в среде военно-морских волков Украины он не считался. Ситуация не особо изменилась и после того, как 30 июля — 1 августа 1996 года состоялись первые широкомасштабные учения украинского военного флота «Море-96». В данном случае эпитет «широкомасштабные» означал, что в учениях было задействовано более трех вымпелов одновременно. Так или иначе, но в честь «Моря-96» Кучма указал праздновать День ВМСУ 1 августа.

    Впервые День ВМСУ торжественно отмечался в Севастополе 1 августа 1997-го. В подражание российскому флоту, украинцы «заякорили» посреди севастопольской бухты линейку кораблей. В парадном строю стояли корветы «Хмельницький», «Винница», корабль управления «Славутич», фрегат «Гетман Сагайдачный», килекторное судно «Шостка» и морской спасательный буксир «Кременец». Прочий корабельный состав ВМСУ был не совсем на ходу, поэтому отмечал великий день без отрыва от причала. Тогда же, 1 августа 1997 года, на 29 кораблях и судах ВМСУ было произведено торжественное поднятие военно-морских флагов, освященных во Владимирском соборе в Киеве.

    «Кончайте дурью маяться»

    Теперь украинские моряки гуляли и поднимали тосты летом дважды. Сначала — в июле, вместе с россиянами, затем — в августе, самостоятельно. Причем к новоучрежденному Киевом первоавгустовскому торжеству сами же украинцы в своей массе относились с достаточным юмором, как к празднику после российского Дня ВМФ глубоко вторичному.

    Последнее обстоятельство категорически не устраивало нового украинского президента Виктора Ющенко, который в 2008-м решительно перенес День ВМСУ на первое воскресенья июля с расчетом на то, что теперь первым в году станет отмечаться уже День ВМСУ, а уже после него — День ВМФ России. Мол, мы первые! В качестве официального обоснования сдвига праздничной даты было объявлено, что именно на июль приходится большинство наиболее важных в истории ВМСУ событий. А именно:

    — Успешный поход в 907 году флотилии ВМСУ во главе с известным украинским флотоводцем князем Олегом Вещим на Константинополь;

    — Обнародование 5 июля 1918 года закона об униформе для украинского флота;

    — Принятие 18 июля 1918 года закона о Военно-морском флаге Украины;

    — Начало эпопеи украинского «броненосца «Потемкина» — сторожевого корабля СКР-112, который 21 июля 1992 года был захвачен группой проукраинских заговорщиков во главе с недавно снятым с должности капитаном 2 ранга Николаем Жибаревым. «Сто двенадцатый» поднял украинский флаг и из Донузлава сбежал в Одессу, став тем самым первым кораблем, вошедшим в состав ВМСУ после распада СССР. Характерно, что уже летом 1996 года украинцы сдали СКР-112 на металлолом, но об этом в Киеве решили не вспоминать;

    Гетман Сагайдачный

    — Наконец, 30 июля 1996 года начались те самые достопамятные учения «Море-96», во время которых черноморские просторы впервые увидели флаг верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины — Кучмы.

    На этом эволюция Дня ВМСУ, впрочем, не закончилась. В 2011 году очередной президент Украины Виктор Янукович, в ответ на просьбу своих адмиралов выделить побольше средств на праздничные мероприятия, чтобы хоть как-то сравняться в масштабности торжеств с Днем ВМФ России, подарил командованию ВМСУ бессмертный афоризм «Кончайте дурью маяться». В своем указе № 1209/2011 от 30.12.2011 перенес празднование Дня флота Украины на последнее воскресенье июля, таким образом, совместив его во времени с празднованием дня Военно-Морского Флота Российской Федерации.

    От фрегата до велопробега

    Круг, как говорится, замкнулся, но не надолго. В 2015 году президент Порошенко, очевидно, руководствуясь тезисом «чтоб не как у москалей», устроил новую рокировку праздничных дат, вернувшись к варианту празднования Дня ВМСУ в годы президентства Ющенко. Вот так и получилось, что свое официальное двадцатипятилетие ВМСУ встретили 2 июля 2017 года.

    Ради столь знаменательной даты в Практическую гавань Одессы стянули почти весь корабельный состав ВМСУ, который, прямо скажем, ни количеством, ни качеством не блистал. Для показа общественности еще до окончания ремонта из Ильичевского судоремонтного завода вывели и отбуксировали в Практическую гавань флагман ВМСУ — фрегат «Гетьман Сагайдачний». Рядом с ним разместились средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» (давно нуждается в ремонте), судно размагничивания «Балта» (довооруженное станковыми пулеметами, на основании чего периодически именуется «канонерской лодкой»), ракетный катер «Прилуки» (без ракет), бронекатер «Аккерман» (при водоизмещении в 30 тонн строился с 2012 по 2015 год), учебный катер «Почаев» (исходно — водолазное судно, низведенное до учебного статуса в силу плачевного состояния матчасти), артиллерийский катер «Скадовск» (вооружен спаркой 12,7-мм пулеметов) и санитарный катер «Сокаль».

    Степан Полторак и ВМС Украины

    Морскую охрану государственной пограничной службы Украины представляют ПСКР «Григорий Куропятников», «Николаев» и патрульный катер BG200 «Балаклава». На прилегающей к причальной стенке территории Одесского морского вокзала разместились стенды, иллюстрирующие наполеоновские планы Киева по созданию будущей собственной военно-морской армады, а также выставка техники (ствольные артиллерийские системы, реактивная артиллерия и подаренные американцами б/у HUMVEE) наиболее боеспособной компоненты ВМСУ — морской пехоты Украины.

    Празднование двадцатипятилетней годовщины создания ВМСУ началось с ритуала поднятия Военно-Морского флага, а также флагов расцвечивания на недоремонтированном фрегате и продолжилось обращением президент Украины Петра Порошенко, поздравившего украинских военных моряков с Днем военно-морских сил вооруженных сил Украины, а также отметившего государственными наградами военнослужащих этого рода войск за военно-морские победы в зоне АТО. Если верить озвученным украинской прессой планам праздничных мероприятий, далее будет иметь место соревнование музыкальных коллективов на лучшее исполнение гимна ВМСУ:

    Нашей государственности оплот,

    Крымской южной границы —

    Украинский Черноморский флот

    Обеспечит прочную оборону!

    Апофеозом же праздника, а равно и очередным доказательством высокого уровня боеспособности ВМСУ, станет велопробег в тельняшках. Словом, какой флот, такой и юбилей.

    Автор: Андрей Союстов
    #киев #украина #вмсу #союстов #день вмсу
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    13063

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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