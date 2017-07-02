Какой флот, такой и юбилей. Андрей Союстов о двадцатипятилетии ВМСУ

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Пока в Санкт-Петербурге продолжается восьмой Международный военно-морской салон, в Одессе и Очакове, словно в ответ на российское мероприятие, стартовало празднование Дня флота Украины.

Не удержимся и приведем дословную цитату из праздничного адреса:

Украинский флот — морские наши волки, Поздравляем Вас от всей нашей души. Вы на кораблях, на лайнерах, подлодках, Охраняете покой в морской тиши!

В честь масштабных учений

История национального профессионального праздника — Дня ВМСУ, равно как и текущий формат его празднования, удивительно точно отражают сущность такого оксюморона, как военно-морские силы Украины.

Начнем с истории праздника. Полностью поглощенное в первой половине 90-х процессом создания своих ВМСУ путем «отжатия» и «дерибана» материальной части Краснознаменного Черноморского флота украинское военно-морское командование продолжительное время не задумывалось о необходимости введения статусного праздника для своих военных моряков. В силу чего те по старой дружбе устраивали празднества вместе со своими российскими коллегами сначала 24 июля (День военно-морского флота СССР), а позже — в последнее воскресенье июля (День ВМФ, установленный Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 2006 года).

Вообще-то у украинских моряков свой праздник имелся еще с 29 июня 1993 года, когда, согласно указу первого президента Украины Леонида Кравчука, был учрежден День работников морского и речного флота. Но статусным в среде военно-морских волков Украины он не считался. Ситуация не особо изменилась и после того, как 30 июля — 1 августа 1996 года состоялись первые широкомасштабные учения украинского военного флота «Море-96». В данном случае эпитет «широкомасштабные» означал, что в учениях было задействовано более трех вымпелов одновременно. Так или иначе, но в честь «Моря-96» Кучма указал праздновать День ВМСУ 1 августа.

Впервые День ВМСУ торжественно отмечался в Севастополе 1 августа 1997-го. В подражание российскому флоту, украинцы «заякорили» посреди севастопольской бухты линейку кораблей. В парадном строю стояли корветы «Хмельницький», «Винница», корабль управления «Славутич», фрегат «Гетман Сагайдачный», килекторное судно «Шостка» и морской спасательный буксир «Кременец». Прочий корабельный состав ВМСУ был не совсем на ходу, поэтому отмечал великий день без отрыва от причала. Тогда же, 1 августа 1997 года, на 29 кораблях и судах ВМСУ было произведено торжественное поднятие военно-морских флагов, освященных во Владимирском соборе в Киеве.

«Кончайте дурью маяться»

Теперь украинские моряки гуляли и поднимали тосты летом дважды. Сначала — в июле, вместе с россиянами, затем — в августе, самостоятельно. Причем к новоучрежденному Киевом первоавгустовскому торжеству сами же украинцы в своей массе относились с достаточным юмором, как к празднику после российского Дня ВМФ глубоко вторичному.

Последнее обстоятельство категорически не устраивало нового украинского президента Виктора Ющенко, который в 2008-м решительно перенес День ВМСУ на первое воскресенья июля с расчетом на то, что теперь первым в году станет отмечаться уже День ВМСУ, а уже после него — День ВМФ России. Мол, мы первые! В качестве официального обоснования сдвига праздничной даты было объявлено, что именно на июль приходится большинство наиболее важных в истории ВМСУ событий. А именно:

— Успешный поход в 907 году флотилии ВМСУ во главе с известным украинским флотоводцем князем Олегом Вещим на Константинополь;

— Обнародование 5 июля 1918 года закона об униформе для украинского флота;

— Принятие 18 июля 1918 года закона о Военно-морском флаге Украины;

— Начало эпопеи украинского «броненосца «Потемкина» — сторожевого корабля СКР-112, который 21 июля 1992 года был захвачен группой проукраинских заговорщиков во главе с недавно снятым с должности капитаном 2 ранга Николаем Жибаревым. «Сто двенадцатый» поднял украинский флаг и из Донузлава сбежал в Одессу, став тем самым первым кораблем, вошедшим в состав ВМСУ после распада СССР. Характерно, что уже летом 1996 года украинцы сдали СКР-112 на металлолом, но об этом в Киеве решили не вспоминать;

— Наконец, 30 июля 1996 года начались те самые достопамятные учения «Море-96», во время которых черноморские просторы впервые увидели флаг верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины — Кучмы.

На этом эволюция Дня ВМСУ, впрочем, не закончилась. В 2011 году очередной президент Украины Виктор Янукович, в ответ на просьбу своих адмиралов выделить побольше средств на праздничные мероприятия, чтобы хоть как-то сравняться в масштабности торжеств с Днем ВМФ России, подарил командованию ВМСУ бессмертный афоризм «Кончайте дурью маяться». В своем указе № 1209/2011 от 30.12.2011 перенес празднование Дня флота Украины на последнее воскресенье июля, таким образом, совместив его во времени с празднованием дня Военно-Морского Флота Российской Федерации.

От фрегата до велопробега

Круг, как говорится, замкнулся, но не надолго. В 2015 году президент Порошенко, очевидно, руководствуясь тезисом «чтоб не как у москалей», устроил новую рокировку праздничных дат, вернувшись к варианту празднования Дня ВМСУ в годы президентства Ющенко. Вот так и получилось, что свое официальное двадцатипятилетие ВМСУ встретили 2 июля 2017 года.

Ради столь знаменательной даты в Практическую гавань Одессы стянули почти весь корабельный состав ВМСУ, который, прямо скажем, ни количеством, ни качеством не блистал. Для показа общественности еще до окончания ремонта из Ильичевского судоремонтного завода вывели и отбуксировали в Практическую гавань флагман ВМСУ — фрегат «Гетьман Сагайдачний». Рядом с ним разместились средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» (давно нуждается в ремонте), судно размагничивания «Балта» (довооруженное станковыми пулеметами, на основании чего периодически именуется «канонерской лодкой»), ракетный катер «Прилуки» (без ракет), бронекатер «Аккерман» (при водоизмещении в 30 тонн строился с 2012 по 2015 год), учебный катер «Почаев» (исходно — водолазное судно, низведенное до учебного статуса в силу плачевного состояния матчасти), артиллерийский катер «Скадовск» (вооружен спаркой 12,7-мм пулеметов) и санитарный катер «Сокаль».

Морскую охрану государственной пограничной службы Украины представляют ПСКР «Григорий Куропятников», «Николаев» и патрульный катер BG200 «Балаклава». На прилегающей к причальной стенке территории Одесского морского вокзала разместились стенды, иллюстрирующие наполеоновские планы Киева по созданию будущей собственной военно-морской армады, а также выставка техники (ствольные артиллерийские системы, реактивная артиллерия и подаренные американцами б/у HUMVEE) наиболее боеспособной компоненты ВМСУ — морской пехоты Украины.

Празднование двадцатипятилетней годовщины создания ВМСУ началось с ритуала поднятия Военно-Морского флага, а также флагов расцвечивания на недоремонтированном фрегате и продолжилось обращением президент Украины Петра Порошенко, поздравившего украинских военных моряков с Днем военно-морских сил вооруженных сил Украины, а также отметившего государственными наградами военнослужащих этого рода войск за военно-морские победы в зоне АТО. Если верить озвученным украинской прессой планам праздничных мероприятий, далее будет иметь место соревнование музыкальных коллективов на лучшее исполнение гимна ВМСУ:

Нашей государственности оплот, Крымской южной границы — Украинский Черноморский флот Обеспечит прочную оборону!

Апофеозом же праздника, а равно и очередным доказательством высокого уровня боеспособности ВМСУ, станет велопробег в тельняшках. Словом, какой флот, такой и юбилей.