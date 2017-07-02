Число жертв взрыва в Дамаске увеличилось до 18 человек

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Дамаск, 2 июля. Число жертв взрыва на площади Тахрир в Дамаске возросло до 18 человек. По данным МВД Сирии, теракт устроили боевики «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ).

Как сообщает ливанская газета «Ан-Нахар» со ссылкой на медицинские источники, семеро погибших оказались полицейскими, еще несколько жертв пока не опознаны. Количество пострадавших составляет несколько десятков.

По данным МВД Сирии, к случившемуся причастны террористы ИГ. В силовых структурах рассказали, что жертв могло быть еще больше, однако еще нескольким смертникам помешали попасть в центр города, где они собирались взорвать заминированные автомобили.

* Организация запрещена на территории РФ.