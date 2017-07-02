Вестибюль станции метро «Щелковская» в Москве закрыт по требованию полиции
Москва, 2 июля. Полиция потребовала закрыть северный вестибюль московской станции метро «Щелковская. Вход и выход из подземки разрешен через южный вестибюль.
Об этом сообщается на официальной странице метрополитена Москвы в Twitter. Причины этого не уточняются.
«13.50. Станция «Щёлковская». Северный вестибюль закрыт по требованию полиции. Вход и выход — через южный вестибюль», — говорится в сообщении.
13:50 Станция Щёлковская. Северный вестибюль закрыт по требованию полиции. Вход и выход — через южный вестибюль— Московское метро (@MetroOperativno) July 2, 2017