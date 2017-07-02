Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
СМИ начали кампанию о якобы использовании Дамаском химоружия — МИД РФ
Происшествия
Вестибюль станции метро «Щелковская» в Москве закрыт по требованию полиции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вестибюль станции метро «Щелковская» в Москве закрыт по требованию полиции

    14:33  2 Июля 2017
    154

    Вестибюль станции метро «Щелковская» в Москве закрыт по требованию полиции

    Москва, 2 июля. Полиция потребовала закрыть северный вестибюль московской станции метро «Щелковская. Вход и выход из подземки разрешен через южный вестибюль.

    Об этом сообщается на официальной странице метрополитена Москвы в Twitter. Причины этого не уточняются. 

    «13.50. Станция «Щёлковская». Северный вестибюль закрыт по требованию полиции. Вход и выход — через южный вестибюль», — говорится в сообщении.

     

    Автор: Кира Мирова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    8206

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Автомобиль въехал в толпу подростков в Лондоне, есть жертвы

        15:06 2 Июля 2017 89
        Читать
        14:55
        Сегодня

        Число жертв взрыва террориста-смертника в Дамаске возросло до 21 человека
        14:36
        Сегодня

        Армия Ирака уничтожила около 80 боевиков ИГИЛ в Мосуле

        13:21
        Сегодня

        Стало известно, когда состоится товарищеский матч сборных России и Бразилии по футболу
        13:00
        Сегодня

        Лета не будет: синоптики огорчили жителей Центральной России
        11:39
        Сегодня

        Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП с автобусом

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1553

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1659

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8760

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2768

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2253
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        11:35   2 Июля 2017
        170
        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        10:42   2 Июля 2017
        212
        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        8:48   2 Июля 2017
        880
        ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

        ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

        6:42   2 Июля 2017
        8225