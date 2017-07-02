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Ракета-носитель «Великий поход-5» стартовала с космодрома в Китае
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    Ракета-носитель «Великий поход-5» стартовала с космодрома в Китае

    14:45  2 Июля 2017
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    Ракета-носитель «Великий поход-5» стартовала с космодрома в Китае

    Пекин, 2 июля. Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» (Long March-5 Y2, «Великий поход-5») стартовала с космодрома «Вэньчан» в провинции Хайнань.

    Запуск ракеты состоялся в 19.23 по местному времени (14.23 мск). Ракета-носитель должна доставить на околоземную орбиту экспериментальный спутник «Шицзянь-18». 

    Нынешний запуск стал вторым для ракет-носителей серии «Чанчжэн-5» и 250-м для «Великого похода» в целом. Что касается спутника «Шицзянь-18», то в середине апреля Китай уже успешно запустил первый из шести таких спутников. При помощи спутника в транспорте Китая есть скоростной беспроводной интернет. 

    Автор: Владимир Багров
    #китай #ракета #шицзянь-18 #чанчжэн-5 #вэньчан
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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