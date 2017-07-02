Ракета-носитель «Великий поход-5» стартовала с космодрома в Китае
Пекин, 2 июля. Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» (Long March-5 Y2, «Великий поход-5») стартовала с космодрома «Вэньчан» в провинции Хайнань.
Запуск ракеты состоялся в 19.23 по местному времени (14.23 мск). Ракета-носитель должна доставить на околоземную орбиту экспериментальный спутник «Шицзянь-18».
Нынешний запуск стал вторым для ракет-носителей серии «Чанчжэн-5» и 250-м для «Великого похода» в целом. Что касается спутника «Шицзянь-18», то в середине апреля Китай уже успешно запустил первый из шести таких спутников. При помощи спутника в транспорте Китая есть скоростной беспроводной интернет.