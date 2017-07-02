Армия Ирака уничтожила около 80 боевиков ИГИЛ в Мосуле

В Избранное

Мосул, 2 июля. Армия Ирака в ходе освобождения западных районов Мосула за минувшие сутки уничтожила не менее 79 террористов «Исламского государства»* (деятельность запрещена в России). Об этом сегодня сообщил командующий федеральной полицией Раид Шакер Джаудат.

Он также отметил, что иракским военным удалось задержать экстремистов, которые пытались замаскироваться под беженцев. Джаудат добавил, что террористы ИГ* в иракском городе «полностью разбиты», поэтому армия Ирака сможет очистить районы в ближайшие часы.

Напомним, на прошлой неделе представитель коалиции во главе с Вашингтоном Райан Дилон заявил, что о полном освобождении Мосула от ИГ «будет объявлено в считанные дни».

* Организация запрещена на территории РФ.