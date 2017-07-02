ДТП с автобусом в Татарстане: в больницах остаются 10 пострадавших

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Заинск (Татарстан), 02 июля. В больницах Татарстана на лечении остаются десять пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком.

Как сообщает РИА Новости, всего в аварии пострадали 15 человек, троим из них госпитализация не понадобилась, еще два пострадавших выписаны из стационара в воскресенье днем.

По данным из Минздрава Татарстана, получившие травмы в ночном дорожно-транспортном происшествии, находятся в медицинских учреждениях Набережных Челнов, Альметьевска и Казани.

Как передает RT, в региональном следственном управлении СКР рассматривают три версии ДТП: водитель автобуса мог уснуть за рулем, не справиться с управлением, также его мог ослепить свет фар.