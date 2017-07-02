ДНР: разведка обнаружила «Акации» и «Гвоздики» ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Донецк, 2 июля. Разведка Донецкой народной республики фиксирует сосредоточение запрещенной минскими соглашениями военной техники ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.
Как сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, замечен факт прибытия артиллерийских систем крупного калибра.
«Выявлено местонахождение десяти единиц САУ «Гвоздика», двух САУ «Акация», шести гаубиц Д-30 и до 60 человек личного состава», — привел Басурин данные разведки.
Он уточнил, что военная техника прибыла в районы населенных пунктов Бердычи, Ильинка, Константиновка и Степное. Расстояние от них до линии соприкосновения составляет не более 17 километров.