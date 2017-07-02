Донбасс: в ЛНР рассказали о 10 случаях дезертирства бойцов ВСУ
Луганск, 2 июля. Комиссия Вооруженных сил Украины зафиксировала более 10 фактов самовольного оставления пунктов дислокации в Донбассе украинскими силовиками. Об этом сообщил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Речь идет о бойцах 14-й и 53-й бригад ВСУ.
«Введенная в ВСУ система штрафов за употребление спиртных напитков не приносит желаемых результатов. Данные факты указывают, что ВСУ деморализованы, а рядовой состав не желает воевать», — подчеркнул Марочко.
Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики выпустили 47 снарядов по населенным пунктам Луганской народной республики.