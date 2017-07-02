LADA остается самой популярной маркой на российском вторичном рынке

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Москва, 2 июля. Автомобили от отечественного производителя остаются наиболее популярными на рынке подержанных автомобилей в России. По данным мониторинговых агентств, за один только май в России было продано почти 92 тысячи подержанных автомобилей марки LADA.

Лидерство по продажам на вторичном рынке автомобилей LADA сохраняет LADA 2114 — было продано почти 13 тысяч подержанных автомобилей этой модели. На втором месте оказалась LADA 2110, проданная в количестве почти 10 тысяч штук, а на третьем месте в тройке самых востребованных автомобилей оказалась LADA Kalina — в течение мая было продано 9360 автомобилей этой модели, что на 8,2% больше, чем годом ранее.

В первой пятерке по продажам на вторичном рынке оказались также LADA 2115 и Hyundai Solaris. В вторую пятерку рейтинга самых продаваемых в России подержанных автомобилей вошли также Kia Rio, Volkswagen Polo, Chervolet Aveo, LADA 2112 и Hyundai Getz. Почти все автомобили во второй части рейтинга продемонстрировали уверенный рост продаж на вторичном рынке в мае.