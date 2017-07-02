Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове
Технологии
Астероидная защита NASA: спасет ли Землю новая планетарная оборона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Астероидная защита NASA: спасет ли Землю новая планетарная оборона

    15:24  2 Июля 2017
    304

    Падение астроида

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США анонсировало испытание технологии, которая поможет спасти Землю от столкновения со смертоносными астероидами. Очень хорошая идея, которая в будущем спасет все человечество, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

    Необходимость

    В пресс-релизе, выпущенном специалистами NASA, сообщается, что речь идет о новейшей системе планетарной обороны, которая, как предполагается, должна отклонять от Земли опасные космические объекты с помощью кинетического удара.

    «DART будет первой миссией NASA, которая продемонстрирует так называемую технологию кинетического удара», — заявила офицер планетарной обороны в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Линли Джонсон.

    Сотрудники американского космического агентства намерены испытать свою систему на небольшом околоземном астероиде Дидим, который будет пролетать мимо Земли в октябре 2022 года и в 2024 году. Данные об отклонении траектории спутника будут получены и обработаны на Земле с тем, чтобы в будущем стало возможным отклонять траектории астероидов от нашей планеты

    Зонд, отслеживающий опасных космических "гостей"

    «Здесь речь идет о потенциальных убийцах всего человечества — достаточно больших астероидах, которые движутся в сторону Земли и могут на нее упасть. Система планетарной обороны нам необходима для того, чтобы избежать повторения сценария, когда 65 миллионов лет назад в районе полуострова Юкатан упал астероид диаметром в 10 километров. Он создал самый большой ударный кратер на поверхности Земли и вызвал катастрофические климатические изменения, которые уничтожили динозавров», — поясняет ситуацию Галкин.

    Техническая сторона

    По мнению собеседника ФАН, предложенная американским аэрокосмическим агентством технология, отвечает всем необходимым на сегодняшний день требованиям по безопасности.

    «Дело в том, что очень большие астероиды не расколоть из-за их плотной и крепкой внутренней структуры. Вряд ли найдется заряд достаточной мощности, поэтому и предлагается технология кинетического удара, которая могла бы сдвинуть «космического скитальца» буквально на миллиметр, меняя его траекторию. Ведь если сдвинуть астероид на пару градусов в миллионах километров от Земли, то в результате разбегания разница у нашей планеты будет составлять уже 30-40 градусов и космическое тело пролетит мимо. В этом есть смысл. Ну, а если говорить о полном разрушении космического тела, то это будет возможно только с небольшими болидами», — утверждает Галкин.

    Кроме того, российский эксперт напоминает, что ядерное оружие для этих целей пока тоже опасно использовать, так как современные аэрокосмические технологии не позволяют со стопроцентной вероятность обеспечить успешный запуск ракеты с ядерном боевым блоком.

    Астероид

    «Отправлять в космос атомную бомбу страшно, потому что 100% гарантии безопасного запуска нет. Все равно есть небольшой процент того, что ракета не выйдет в космос, взорвется при старте или во время подъема. И если что-то подобное произойдет, то все мы понимаем, какими катастрофичными будут последствия для природы и человека. Кстати, в СССР разрабатывался подобный проект, но от него решили отказаться как раз по этой причине — опасно для самого человечества», — заключает научный обозреватель.

    Напомним, ранее специалисты российской государственной корпорации Роскосмос заявляли, что трудятся над проектом по определению и обнаружению опасных астероидов и комет, которые двигаются навстречу Земле. Разработки ученых станут основой для будущей опытно-конструкторской работы, которая будет проходить конкурсный отбор совета РАН по космосу и госкорпорации. Однако данный проект пока не входит в состав Федеральной космической программы до 2025 года.

    В ЦНИИмаш рассказали, что система отслеживания потенциальных угроз в околоземном пространстве будет отслеживать действующие космические аппараты и космический мусор. Она также будет предупреждать о возможных столкновениях на орбите. Эта же система будет вести наблюдение за астероидами и кометами.

    Автор: Сергей Чемеков
    #космос #астероид #наса #защита
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    10428

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове

        16:41 2 Июля 2017 66
        Читать
        16:20
        Сегодня

        Стало известно число погибших и пострадавших при взрыве газопровода в Китае
        16:17
        Сегодня

        Около 250 российских туристов застряли в аэропорту Бургаса
        15:53
        Сегодня

        «Великий поход-5» не состоялся: пуск китайской ракеты прошел неудачно
        15:06
        Сегодня

        Автомобиль въехал в толпу подростков в Лондоне, есть жертвы
        14:55
        Сегодня

        Число жертв взрыва террориста-смертника в Дамаске возросло до 21 человека

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1570

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1666

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8769

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2779

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2259
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган провел переговоры с Шойгу в Стамбуле

        Эрдоган провел переговоры с Шойгу в Стамбуле

        16:11   2 Июля 2017
        86
        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        11:35   2 Июля 2017
        183
        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        10:42   2 Июля 2017
        220
        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        8:48   2 Июля 2017
        892