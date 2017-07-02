Астероидная защита NASA: спасет ли Землю новая планетарная оборона

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США анонсировало испытание технологии, которая поможет спасти Землю от столкновения со смертоносными астероидами. Очень хорошая идея, которая в будущем спасет все человечество, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Необходимость

В пресс-релизе, выпущенном специалистами NASA, сообщается, что речь идет о новейшей системе планетарной обороны, которая, как предполагается, должна отклонять от Земли опасные космические объекты с помощью кинетического удара.

«DART будет первой миссией NASA, которая продемонстрирует так называемую технологию кинетического удара», — заявила офицер планетарной обороны в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Линли Джонсон.

Сотрудники американского космического агентства намерены испытать свою систему на небольшом околоземном астероиде Дидим, который будет пролетать мимо Земли в октябре 2022 года и в 2024 году. Данные об отклонении траектории спутника будут получены и обработаны на Земле с тем, чтобы в будущем стало возможным отклонять траектории астероидов от нашей планеты

«Здесь речь идет о потенциальных убийцах всего человечества — достаточно больших астероидах, которые движутся в сторону Земли и могут на нее упасть. Система планетарной обороны нам необходима для того, чтобы избежать повторения сценария, когда 65 миллионов лет назад в районе полуострова Юкатан упал астероид диаметром в 10 километров. Он создал самый большой ударный кратер на поверхности Земли и вызвал катастрофические климатические изменения, которые уничтожили динозавров», — поясняет ситуацию Галкин.

Техническая сторона

По мнению собеседника ФАН, предложенная американским аэрокосмическим агентством технология, отвечает всем необходимым на сегодняшний день требованиям по безопасности.

«Дело в том, что очень большие астероиды не расколоть из-за их плотной и крепкой внутренней структуры. Вряд ли найдется заряд достаточной мощности, поэтому и предлагается технология кинетического удара, которая могла бы сдвинуть «космического скитальца» буквально на миллиметр, меняя его траекторию. Ведь если сдвинуть астероид на пару градусов в миллионах километров от Земли, то в результате разбегания разница у нашей планеты будет составлять уже 30-40 градусов и космическое тело пролетит мимо. В этом есть смысл. Ну, а если говорить о полном разрушении космического тела, то это будет возможно только с небольшими болидами», — утверждает Галкин.

Кроме того, российский эксперт напоминает, что ядерное оружие для этих целей пока тоже опасно использовать, так как современные аэрокосмические технологии не позволяют со стопроцентной вероятность обеспечить успешный запуск ракеты с ядерном боевым блоком.

«Отправлять в космос атомную бомбу страшно, потому что 100% гарантии безопасного запуска нет. Все равно есть небольшой процент того, что ракета не выйдет в космос, взорвется при старте или во время подъема. И если что-то подобное произойдет, то все мы понимаем, какими катастрофичными будут последствия для природы и человека. Кстати, в СССР разрабатывался подобный проект, но от него решили отказаться как раз по этой причине — опасно для самого человечества», — заключает научный обозреватель.

Напомним, ранее специалисты российской государственной корпорации Роскосмос заявляли, что трудятся над проектом по определению и обнаружению опасных астероидов и комет, которые двигаются навстречу Земле. Разработки ученых станут основой для будущей опытно-конструкторской работы, которая будет проходить конкурсный отбор совета РАН по космосу и госкорпорации. Однако данный проект пока не входит в состав Федеральной космической программы до 2025 года.

В ЦНИИмаш рассказали, что система отслеживания потенциальных угроз в околоземном пространстве будет отслеживать действующие космические аппараты и космический мусор. Она также будет предупреждать о возможных столкновениях на орбите. Эта же система будет вести наблюдение за астероидами и кометами.