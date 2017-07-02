Опознание тел погибших в ДТП с автобусом будет проводиться в Казани

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Казань, 02 июля. Тела погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Татарстане будут доставлены для опознания в Казань.

Как сообщает ТАСС, проведение экспертизы и установление личности погибших будут проходить в республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

В настоящее время все следственные мероприятия на трассе Альметьевск – Заинск, где в ночь на воскресенье случилось страшное ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком, завершены.

Добавим, что водителей сгоревшего автобуса следователи еще не допрашивали. Как сообщили в региональном СУ СКР, из-за плохого самочувствия они были доставлены в лечебные учреждения.