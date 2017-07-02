Донбасс: ВСУ выпустили более 160 мин и снарядов по территории ДНР

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Донецк, 2 июля. Киевские военные выпустили свыше 160 мин и снарядов по территории Донецкой народной республики за прошлый день. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По его словам, на донецком направлении по окрестностям 10 городов и сел киевские бойцы выпустили 61 мину, на мариупольском направлении по пяти населенным пунктам Вооруженные силы Украины выпустили 36 артиллерийских снарядов, 12 танковых снарядов и 49 мин.

На горловском направлении украинские силовики выпустили три мины.

Ранее Басурин сообщил, что ВСУ готовят диверсии на территории ДНР.