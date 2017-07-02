Американский астроном-любитель представил миру «истинное лицо» Юпитера

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Вашингтон, 2 июля. Астроном-любитель из США заглянул «в глаза» пятой планете Солнечной системы. Американец Джейсон Майор, увлекающийся космосом и все, что с ним связано, опубликовал изображение с «лицом» Юпитера.

За основу он взял настоящую фотографию планеты, которая была выложена на официальном сайте NASA. Обработав снимок в редакторе, мужчина превратил поверхность Юпитера в забавную рожицу. Работа получила название Jovey McJupiterface.

В NASA одобрили инициативу и опубликовали эту обработанную фотографию на своем сайте, где указали, что ее сотворил «ученый-любитель». Хотя Майор и не считает себя таковым. Он интересуется космосом, а работает графическим дизайнером.