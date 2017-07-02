Донецк узнал о готовящейся ВСУ переброске диверсантов в Донбасс

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Донецк, 2 июля. ВСУ ведут подготовку диверсантов для заброски на территорию ДНР, сообщил командующий оперативным командованием республики Эдуард Басурин. Также он заявил, что республика приняла превентивные меры.

Вооруженные силы республики зафиксировали прибытие в населенный пункт Очеретино нескольких украинских разведгрупп. Как сообщил Басурин, перед украинскими разведчиками стоит задача совершить теракты и впоследствии обвинить в них Донецк или Москву. Кроме того, предположил Басурин, перед украинскими разведчиками поставлена задача сфальсифицировать доказательства присутствия в регионе российских войск.

В ДНР уже предпринимают меры по противодействию украинским диверсантам.