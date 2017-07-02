Банк БРИКС одобрил стратегию развития до 2021 года

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Пекин, 2 июля. В ходе заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС был одобрен финальный вариант стратегии развития банка БРИКС на 2017–2021 годы. Первый региональный офис НБР создается в настоящее время в столице ЮАР Йоханнесбурге.

«Согласно стратегии, цель НБР на ближайшие пять лет — создать прочную базу для операционной деятельности банка, взяв за основу успехи, которые были достигнуты за первые два года работы», — объявил президент Нового банка развития Кундапур Ваман Каматх в пресс-релизе.

Как отмечается в выпущенном для прессы по итогам совещания совета директоров документе, в ближайшее время планируется одобрить 15 новых проектов НБР на общую сумму от 2,5 до 3 млрд долларов. По мере реализации стратегии развития планируется открыть новые офисы в различных странах мира — в первую очередь региональный офис НБР создается в ЮАР, второй будет создан в Бразилии, а далее предполагается открыть офисы в России и Индии.