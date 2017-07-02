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Банк БРИКС одобрил стратегию развития до 2021 года
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    Банк БРИКС одобрил стратегию развития до 2021 года

    14:19  2 Июля 2017
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    Банк БРИКС одобрил стратегию развития до 2021 года

    Пекин, 2 июля. В ходе заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС был одобрен финальный вариант стратегии развития банка БРИКС на 2017–2021 годы. Первый региональный офис НБР создается в настоящее время в столице ЮАР Йоханнесбурге.

    «Согласно стратегии, цель НБР на ближайшие пять лет — создать прочную базу для операционной деятельности банка, взяв за основу успехи, которые были достигнуты за первые два года работы», — объявил президент Нового банка развития Кундапур Ваман Каматх в пресс-релизе.

    Банк БРИКС одобрил стратегию развития до 2021 года

    Как отмечается в выпущенном для прессы по итогам совещания совета директоров документе, в ближайшее время планируется одобрить 15 новых проектов НБР на общую сумму от 2,5 до 3 млрд долларов. По мере реализации стратегии развития планируется открыть новые офисы в различных странах мира — в первую очередь региональный офис НБР создается в ЮАР, второй будет создан в Бразилии, а далее предполагается открыть офисы в России и Индии.

    Автор: Валентин Меликов
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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