Последствия пятничного урагана в Москве ликвидированы

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Москва, 02 июля. Работы по устранению последствий пятничного урагана в столичном регионе полностью устранены.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные, полученные в мэрии Москвы. Как уточняется в течение почти двух суток было вывезено около 2,5 тысяч поваленных ветром деревьев, отремонтированы поврежденные во время непогоды 22 кровли.

Больше всего от пятничного урагана пострадали Бабушкинский, Останкинский и Алексеевский районы столицы России. В работе по устранению последствий стихии принимали участие порядка пяти тысяч сотрудников сферы ЖКХ и около 1,5 тысяч единиц техники.