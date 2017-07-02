Путин подписал закон о смягчении меры пресечения для тяжелобольных арестантов

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Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок изменения меры пресечения в случае, если у подозреваемого или обвиняемого есть тяжелое заболевание. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Теперь лицо (или орган), у которого в производстве находится уголовное дело, должно принять решение о смягчении меры пресечения в течение трех суток после того как содержащийся под стражей предоставит копию медицинского заключения.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с предложением и вовсе освобождать тяжелобольных заключенных по усмотрению суда.