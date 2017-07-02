Российские звезды выпустили клип, посвященный ЧМ-2018

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Москва, 2 июля. В социальных сетях появился гимн ЧМ-2018, который записали диджей Smash, российская исполнительница Полина Гагарина и Егор Крид.

Композицию «Команда 2018» музыканты посвятили мундиалю, который пройдет в России в 2018 году.

Официальная презентация клипа состоялась на страницах проекта #ЖИТЬ во «ВКонтакте» и «Одноклассники». С данной композицией музыканты выступят в Северной столице во время закрытия Кубка Конфедераций.

Представители шоу-бизнеса признались, что слова песни не только про саму игру, но и про сплочение и командный дух, который является главным фактором успеха.

Как призналась Гагарина, эта композиция «вдохновляет, объединяет, и проходит под лозунгом — только вперед!».