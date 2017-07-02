Представители центрального аппарата МВД выехали для расследования ДТП в Татарстан

В Избранное

Москва, 02 июля. В Татарстан для расследования причин страшного дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом выехали представители центрального аппарата МВД.

«Комиссия на месте займется организацией всестороннего расследования обстоятельств, приведших к ДТП с человеческими жертвами», — говорится в заявлении официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Напомним, что в аварии с участием автобуса и грузовика, произошедшей в ночь на воскресенье на трассе Альметьевск – Заинск в Татарстане, погибли 14 человек, еще 15 получили травмы.

Добавим, что в Татарстане сегодня объявлен День траура в связи со случившейся трагедией. Президент республики Руслан Минниханов распорядился выделить по миллиону рублей семьям погибших.